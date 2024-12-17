ХК «Витебск» готовится к длительной выездной серии

Хоккейный клуб «Витебск» здорово начал новый сезон белорусской Экстралиги по хоккею с шайбой. На данный момент «Медведи» занимают пятую строчку, но для укрепления позиций необходимо успешно выступить в рамках выездной серии, которая стартует 17 декабря с матча против «Лиды». Если у вас еще не пройдена winline by регистрация, то переходите на портал Metaratings, где представлена подробная инструкция о процессе авторизации на сайте сервиса, предлагающего прямые трансляции хоккейных матчей.

«Витебск» не так давно уже проводил выездную серию, в рамках которой провел 4 матча против «Химика» и «Юности Минск». В этих встречах «Медведи» одержали всего одну победу, но позже им витебским хоккеистам реабилитироваться на домашней арене в двух поединках против «Гомеля».

11 декабря начинается новая выездная серия, в рамках которой «Витебск» проведет по два матча против «Лиды», «Авиатора», «Немана» и «Бреста». Все будущие соперники располагаются ниже в турнирной таблице Экстралиги, поэтому у «Медведей» есть отличная возможность укрепить свои позиции и закрепить в зоне плей-офф. На данный момент витебский коллектив занимает пятую строчку, набрав 40 очков.

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