Приговор Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений

Беззаконие
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Гомельский областной суд оставил без изменений приговор Речицкого районного суда, вынесенный в отношении Полины Шарендо-Панасюк. Апелляционная жалоба, поданная политзаключенной, была рассмотрена 13 декабря, в том числе судьей Александром Пискуновым, согласно расписанию суда. Это решение означает, что Полина продолжит отбывать наказание, которое было увеличено на один год в октябре текущего года.

В ближайшее время, по данным правозащитников, Полину переведут в исправительную колонию №24 в Заречье, предназначенную для женщин-рецидивисток. Именно там она уже находилась 2,5 года из своего первоначального срока.

Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу 21 мая 2023 года после окончания очередного срока заключения. Однако вместо этого она была переведена из колонии в СИЗО и получила новое обвинение по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Суд Речицкого района вынес третий приговор по этой статье, добавив ей еще один год заключения.

Приговор Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений

Ранее, в 2021 году, Полина была осуждена на два года лишения свободы за насилие и оскорбления в отношении милиционеров, а также за оскорбление Александра Лукашенко. В 2022 году ей добавили еще один год по ст. 411 УК. Этот срок должен был закончиться 6 августа 2023 года. Однако новый приговор, вынесенный в октябре 2024 года, вновь продлил ее пребывание в заключении.

Дело Полины Шарендо-Панасюк привлекло внимание как правозащитников, так и общественности, став символом давления на политических активистов в Беларуси.

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