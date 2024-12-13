В Витебской области начали работать камеры для контроля нарушений правил остановки и стоянки

В Витебске установлены видеокамеры, которые автоматически фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в местах с повышенным уровнем опасности. Подобный способ контроля теперь применяется не только в областном центре, но и в Орше.

За несоблюдение данных правил предусмотрен штраф в размере одной базовой величины. Если нарушение совершено грузовым автомобилем, автобусом, самоходной техникой или с использованием прицепа, сумма штрафа увеличивается до пяти базовых величин.