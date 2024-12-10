Более 70 нарушений в содержании КРС выявлено КГК в колхозах Витебской области

В октябре и ноябре 2024 года Комитет государственного контроля (КГК) Витебской области провел проверки в 14 сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в 9 районах региона, включая Докшицкий, Полоцкий, Чашникский, Верхнедвинский, Оршанский, Лепельский, Миорский и Глубокский. В результате было выявлено более 70 нарушений, что составляет в среднем 5 нарушений на одно предприятие.

Основные нарушения касались несоответствия техрегламентам по содержанию и кормлению крупного рогатого скота. В ряде организаций также были обнаружены проблемы с поддержанием порядка в помещениях для скота и на прилегающих территориях.

Читайте также: Новый год 2025 в Витебске: все подробности праздника