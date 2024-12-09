Новый год 2025 в Витебске: все подробности праздника

В Витебске активно готовятся к встрече Нового года 2025, предлагая жителям и гостям города разнообразные развлечения и мероприятия. В праздничной программе — яркие шествия, концерты, спектакли, ярмарки, катки и многое другое.
Праздничные елки и шествия
Главное событие состоится 13 декабря на площади Победы:
- В 18:00 зажгутся огни на главной елке Витебска.
- В этот же вечер пройдет красочное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
Огни на елках засияют и в других районах:
- 13 декабря в 16:00 — сквер на улице Кирова;
- 17 декабря в 15:30 — парк «Студенческий»;
- 20 декабря в 16:00 — возле Дворца спорта.
Мероприятия для детей и пожилых
- Акция «Наши дети» (с 16 декабря): праздник для детей со всего региона с конкурсами, подарками и шоу-программами.
- «От всей души» (с 26 декабря): специальные мероприятия для пожилых людей с подарками и теплой атмосферой.
Городская программа на Новый год
В ночь на 1 января на площади Победы будет проходить праздничное шоу:
- 1:00 – 3:00: музыкальные выступления, развлекательные программы и яркий фейерверк.
Мюзиклы и концерты
С середины декабря в КЗ «Витебск» начнутся:
- Детские мюзиклы и сказки-игры для всей семьи.
- На Рождество (7-8 января) состоятся музыкальные концерты, которые создадут теплую праздничную атмосферу.
Ярмарки и елочные базары
- Рождественская ярмарка (с 21 декабря): у Ратуши появятся палатки с сувенирами, подарками и угощениями.
- Елочные базары: откроются на 16 площадках, где цены на деревья начинаются от 12 рублей.
- Праздничные ярмарки в ТЦ: в «ТриО» 21-22 декабря, в «Грине» 21-29 декабря.
Развлечения на площади Победы
- С 10 декабря:
- Фуд-траки с горячими напитками и праздничными блюдами.
- Аттракционы и фотозоны.
- Каток (при морозной погоде).
Дополнительные акции и скидки
В преддверии Нового года в Витебске пройдут две масштабные акции для продвижения местных товаров. Покупателей ждут двойные скидки до 45%.
Новогодний Витебск: город в огнях
Улицы Витебска украшаются праздничной иллюминацией, создавая сказочную атмосферу. Каждый найдет что-то интересное: от красочных шествий до тихих прогулок по украшенному городу.
Город готовится встретить Новый год с размахом, чтобы каждый житель и гость увез с собой теплые воспоминания об этом празднике.