Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение в матче против «Адмирала»

Хоккейный клуб «Динамо Минск» продолжает длительную выездную серию по Сибири и Дальнему Востоку с переменным успехом. До возвращения на домашнюю арену остается три матча против «Амура», «Трактора» и «Ак Барса». На портале Metaratings уже подготовлен щедрый betboom фрибет для активации, благодаря чему любой желающий сможет проверить свои навыки прогнозиста без риска потери собственных средств.

В первом выездном матче «Динамо Минск» одержал победу над «Сибирью» со счетом 5:4. Авторами голов в составе «Зубров» стали Егор Бориков, Ксавье Уэлле, Брэйди Лайл, Вадим Мороз и Виталий Пинчук. По всей видимости, минчане оставили все силы в Новосибирске, так как следующий поединок против «Адмирала» фанаты команды хотят забыть как можно быстрее.

За 60 минут матча во Владивостоке «Динамо Минск» не забросил ни одной шайбы, а вот соперника порезвился на славу. В воротах Андрея Кареева побывало 4 безответных шайбы, как итог – поражение со счетом 0:4. Минчане продолжают занимать 7-ю строчку в западной конференции, в рамках выездной серии осталось провести 3 матча в Хабаровске, Челябинске и Казани.

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