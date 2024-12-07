Древний мир под ногами: стоянка возрастом 9,5 тысяч лет в Витебской области раскрывает тайны мезолита

Археологическое открытие в окрестностях деревни Небышино Докшицкого района стало настоящей сенсацией: стоянка возрастом около 9,5 тысяч лет и более тысячи уникальных находок позволили исследователям глубже погрузиться в эпоху раннего мезолита. Это древнейшее поселение в Витебской области было выявлено научной экспедицией Института истории НАН Беларуси в 2018 году, а сам процесс исследований начался намного раньше.

Путь к открытию: от музея до раскопок

История открытия началась в 1989 году, когда молодой аспирант Игорь Езепенко, ныне кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, посетил Бегомльский музей народной славы. Там он увидел костяной гарпун, найденный неподалеку от деревни Витуничи, близ реки Поня. Тогдашние исследования местности не дали значительных результатов, однако спустя три десятилетия Игорь Езепенко, уже работая с московскими археологами, с помощью анализа архивных данных смог определить точное местоположение стоянки «Небышино 1».

Древнейшие находки и научные открытия

В 2018 году раскопки подтвердили, что поселение датируется примерно серединой 8 тысячелетия до н. э. Радиоуглеродный анализ 16 образцов выявил возраст артефактов от 11,2 до 6,5 тысяч лет, что делает это место одним из древнейших археологических памятников верховьев Березины и юга Подвинья. Среди находок оказались деревянные конструкции, остатки животных и уникальные предметы из кремня. Большинство костей принадлежало лосям, что указывает на охотничий характер жизни древних жителей. Также обнаружены останки медведя и зубра.

Археологическая экспедиция возобновилась

После перерыва, вызванного пандемией, раскопки возобновились летом этого года. Исследователи нашли кремневые орудия, лепную и гончарную посуду, наконечники стрел и даже мощенную камнем дорогу, ведущую к древнему мосту. Всего собрано более 1200 артефактов. Особый интерес вызвали следы культуры, относящиеся к кундской – их присутствие подтверждают характерная обработка кремня и форма стрел.

Будущее раскопок и участие молодежи

Работы на месте древней стоянки продолжаются, и к ним активно привлекаются школьники. Этим летом учащиеся из Докшицкого района участвовали в лагере «Археолог», где вместе с профессионалами занимались исследованием находок. Археологи подчеркивают, что такая работа требует терпения и внимательности, ведь каждое движение может раскрыть очередную загадку древнего мира.

Как отметил Игорь Езепенко, в следующем сезоне раскопки на стоянке «Небышино 1» продолжатся, открывая новые страницы истории раннего мезолита.

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