Куда сходить в Витебске в выходных 7-8 декабря

Декабрь вступил в свои права, но, к сожалению, пока не спешит радовать нас зимними пейзажами или комфортной погодой. По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные, 7–8 декабря, обещают быть холодными и ветренными. На улице ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица, поэтому тем, кто решит покинуть уют дома, стоит быть особенно внимательными и осторожными.
Однако даже пасмурная и сырая погода не должна стать преградой для активного и интересного досуга. В Витебске в эти выходные пройдут разнообразные мероприятия, которые помогут вам зарядиться позитивными эмоциями и отвлечься от холодного ветра за окном. Для всех, кто готов преодолеть капризы природы, мы собрали несколько интересных идей для субботы и воскресенья. Впереди — яркие события, вдохновляющие выставки и теплые встречи, которые согреют вашу душу в эти морозные дни.
Читайте также: В Витебске построят аквапарк в районе парка 1000-летия
- 7 снежня 18.00 – «Выратаваць камер-юнкера Пушкіна». Монаспектакль на рускай мове па п’есе Міхаіла Хейфеца.
- 8 снежня 18.00 – «Апошняе каханне Дзеда Мароза». Трагікамедыя на рускай мове.
- 7 снежня 17.00 – «Казкі чароўнага лесу». Інтэрактыўны спектакль.
- 8 снежня 11.00 – «Казкі чароўнага лесу». Інтэрактыўны спектакль.
- Дни массового отдыха горожан (пункт проката спортинвентаря – с 10.00 до 18.00; аттракционы – с 11.00 до 17.00 (по погодным условиям).
- 7 декабря 19.00 – «Встречи по субботам». Вечер отдыха.
- 7 декабря 16.00 – «В кругу друзей». Вечер отдыха.
- Постоянная экспозиция – среда – пятница с 11.00 до 17.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00 (понедельник, вторник – выходной).
- 7 декабря 11.00 – «Герои нашего времени». Интерактивный спектакль;
- 7 декабря 19.00 – «Опера-гала: увертюры и симфонические фрагменты шедевров мировой классики». Концерт симфонического оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
- Суббота 7 декабря в 14:45 и 22:00 (18+);
- Воскресенье 8 декабря в 20:45.
- выставка Галины Халабузарь «Мечты сбываются»;
- фотовыставка Екатерины Листовой «Уголок России. Соловки»;
- выставка живописи Нины Вороновой «Гармония, уют и вдохновение».
- «Гигантские насекомые». Контактно-игровая выставка для детей и их родителей.
- «Феномен времени». Музейный фотопроект.
- «Беларусь XXI века. Витебщина современная».
- Выставка, приуроченная к 30-летию института президентства в Республике Беларусь.
- «Советский плакат. Новый взгляд». Выставочный проект.
- «Старый город». Фотовыставка к 1050-летию Витебска.
- «Феликс Гумен. Выставка-мастерская». Из собрания учреждения культуры «ВОКМ».
- «…Люблю портретность города». Живопись. Юдель Пэн. Из фондов ВОКМ.
- «Личное пространство» Выставка графики Татьяны Березовской. К 60-летию.
- «Красивый ля минор». Выставка картин Игоря Шкуратова.
- «Незнакомка из прошлого». Женский портрет конца XVIII — начала XX века из собрания музея. Живопись.
- «Он и она». Выставка живописи и скульптуры Андрея Воробьёва и Оксаны Евдокименко.
- выставка-проект Игоря Дурова «Витебск. Тысячелетнее наследие».
- «Путешествие в прошлое: жилой интерьер конца XIX — начала XX века». Выставка мебели и быта.
- «Художник и его двойник». Выставка литографий, офортов и ксилографий Марка Шагала.
- «Ad infinitum. Веліміру Хлебнікаву прысвячаецца». Персанальная выстава беларускага мастака Уладзіміра Хіна.
- персанальная выстава жывапісу Вячаслава Дружкіна.