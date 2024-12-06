В Барановичах закрыт телеграм-канал, превращавший сцены насилия над детьми в зрелище для сотен бездушных зрителей

В Барановичах выявили подростковый телеграм-канал, контент которого содержит жуткие сцены издевательств и избиения школьников. Несовершеннолетние выкладывали фотографии и видеозаписи сверстников. Материалы содержали сцены насилия, унижения и действия с признаками правонарушений.

В прикреплённом чате канала общались более 300 участников. Темы обсуждений часто носили провокационный и откровенно неприемлемый характер, сопровождались ненормативной лексикой. По данным правоохранителей, администраторами канала оказались трое 15-летних подростков: двое из них обучаются в средне-специальных учебных заведениях Барановичей, третий — гимназист.

Как рассказал один из организаторов, изначально проект задумывался как платформа для пропаганды здорового образа жизни. Однако с ростом популярности тематика ресурса изменилась. Теперь каждый участник мог выкладывать видеоматериалы с элементами буллинга, которые нередко сопровождались оскорбительными комментариями.

На данный момент канал удалён, а милиция проводит проверку. В ближайшее время действия подростков будут юридически оценены.

Тревожные сигналы деградации общественных норм

Эта история раскрывает глубокий кризис в обществе, где нормы морали оказались под угрозой. Насилие становится модным трендом среди подростков, а жестокость превращается в средство самоутверждения. Вместо того чтобы предотвращать и искоренять такие явления, правоохранительная система невольно закрепляет насилие как привычную норму, опираясь на меры, которые не устраняют причину проблемы. Официальные источники формируют общественное восприятие насилия и унижения. Если населению целенаправленно демонстрируются сцены насилия над согражданами, унизительные «покаяльные» ролики, то это не только закрепляет насилие как норму в сознании граждан, но и создаёт атмосферу страха и подавления. Когда власть утверждается не через справедливость и верховенство закона, а через демонстрацию силы и угрозу её применения, это приводит к глубокой эрозии доверия к государственным институтам. Закон, который должен быть опорой для общества и гражданина, воспринимается как инструмент контроля и доминирования, а не защиты.

Такая риторика и практика в публичном пространстве формирует порочный круг: насилие сверху проникает в повседневную жизнь, воспитывая в людях терпимость к жестокости и принуждению. Подростки, чья психика наиболее восприимчива, берут пример из этих моделей поведения, перенимая агрессивные установки.

Если общество хочет избежать катастрофических последствий, необходимо менять парадигму: возвращать уважение к закону, ориентировать СМИ на воспитание гуманизма и уважения к личности, а не культивировать атмосферу подавления и страха. В противном случае насилие и унижение станут не просто инструментом власти, но и устойчивой социальной нормой.

Система образования также оказалась бессильна перед мощью современных цифровых платформ, таких как Телеграм и многих других. Социальные сети и коммуникационные платформы становятся альтернативной средой, где подростки ищут авторитеты, способы самовыражения и поддержки, игнорируя традиционные институты.

Родители, часто перегруженные своими делами, упускают из виду, чем занимаются их дети, как они проводят свободное время и с кем общаются. Это игнорирование не только усугубляет ситуацию, но и оставляет подростков без нужного контроля и воспитания.

Такие тенденции уже приводят к серьёзным социальным последствиям: разрушению моральных ориентиров, росту агрессии среди молодёжи и обострению конфликтов в обществе. Если не принять срочных и комплексных мер, эти процессы могут стать необратимыми, создавая почву для ещё более тяжёлых кризисов в будущем.