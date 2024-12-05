Сокрытие падежа скота в Бешенковичском районе: один суд завершился, начато новое расследование

В Бешенковичском районе Витебской области продолжают выявляться случаи сокрытия падежа крупного рогатого скота. Недавно завершился суд над бригадиром молочно-товарной фермы, обвиненной в служебном подлоге. Однако на фоне этого дела стало известно о новом расследовании аналогичных нарушений.

Подлог на ферме: итоги судебного процесса

Бригадира одного из сельскохозяйственных предприятий района обвинили в умышленном внесении ложных данных в документы с целью скрыть падеж 18 телят. Судебное разбирательство проходило в выездном формате в здании Ржавского сельского клуба, расположенного в агрогородке на территории ЗАО «АСБ-Агро Новатор».

Следствие установило, что в период с января по май текущего года обвиняемая подделывала официальные записи, чтобы создать видимость благополучной ситуации на ферме и избежать дисциплинарной и материальной ответственности.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 427 УК Республики Беларусь («Служебный подлог»). Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы с условным неприменением при испытательном сроке на год. Кроме того, она обязана выплатить компенсацию в размере 1600 рублей в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Новое уголовное дело: сокрытие падежа продолжается

Тем временем в том же районе выявлен очередной случай сокрытия непроизводительного выбытия скота. На этот раз подозреваемыми стали главный зоотехник и бригадир фермы другого сельскохозяйственного предприятия.

Согласно материалам дела, в период с апреля по сентябрь текущего года они внесли заведомо ложные сведения в ведомости взвешивания животных и отчеты о движении скота и птицы, чтобы скрыть падеж 30 голов крупного рогатого скота.

Уголовное дело направлено в территориальный отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования.

Расследование подобных инцидентов показывает, что проблема сокрытия падежа животных остается острой. Органы правопорядка продолжают работать над выявлением и пресечением таких нарушений в аграрной отрасли.