Как открыть мерчант-счет в ОАЭ: советы от эксперта

Открытие мерчант-счета в ОАЭ — важный шаг для бизнеса, желающего принимать международные платежи по картам. Особенно для компаний, которые только начинают свою деятельность на международных рынках. В ОАЭ можно найти много провайдеров эквайринговых услуг, но выбрать надежного и подходящего партнера бывает сложно, особенно если учесть специфические требования и условия региона.
В этой статье мы расскажем о ключевых аспектах, которые следует учитывать при регистрации компании в ОАЭ и подключении мерчант-счета. Вы получите подробную информацию о том, как найти надежного провайдера, а также какие документы и требования могут понадобиться для успешного запуска бизнеса.
Преимущества открытия мерчант-счета в ОАЭ
Мерчант-счет в ОАЭ позволяет принимать платежи по картам со всего мира. Это важный шаг для развития международного бизнеса, и ОАЭ предлагают ряд преимуществ для таких операций:
- Работа с различными типами компаний — от Mainland до Free Zone.
- Возможность дистанционного открытия счета, что экономит время, особенно для иностранных клиентов.
- Отсутствие ограничений для бенефициаров из РФ/СНГ, в отличие от других стран.
- Поддержка нескольких валют — AED, USD и EUR, что удобно для международных операций.
- Гибкие способы оплаты, такие как Payment Gateway, Payment by Link, QR Code Pay и Soft POS.
- Прозрачные комиссии и быстрое зачисление средств.
Как выбрать провайдера для мерчант-счета в ОАЭ
Выбор провайдера для открытия мерчант-счета в ОАЭ — ключевая задача для бизнеса, поскольку от этого зависит эффективность и безопасность всех платежей. Вот несколько факторов, которые следует учитывать при выборе провайдера:
- Поддержка различных типов компаний — провайдер должен работать с компаниями как в Mainland, так и в Free Zone.
- Дистанционное открытие счета — провайдер должен предложить возможность удаленного открытия счета, что значительно упрощает процесс для иностранных клиентов.
- Лояльность к клиентам из РФ/СНГ — важно, чтобы эквайер не вводил ограничений для клиентов из этих стран.
- Наличие различных валют — возможность принимать платежи в AED, USD и EUR является важным преимуществом для международных компаний.
- Гибкость вариантов оплаты — провайдер должен предлагать различные форматы оплаты, подходящие для вашего бизнеса.
- Прозрачные комиссии — важно, чтобы комиссия за прием платежей была понятной и прозрачной.
Что нужно для подключения мерчант-счета
Для подключения мерчант-счета в ОАЭ нужно подготовить несколько важных документов. Вот что обычно требуется для этого процесса:
- Копия лицензии (Trade License).
- НДС-сертификат (VAT Certificate).
- Договор аренды (Tenancy Contract).
- Письмо от банка с реквизитами корпоративного счета.
- Паспорта и Emirates ID всех участников.
- Фото офиса с табличкой.
- Контакты — мобильный телефон и e-mail.
После того как все документы будут собраны и поданы, провайдер эквайринговых услуг обычно просит оплатить комиссию за подключение, которая составляет 5 000 AED + 5% НДС за каждую валюту. После этого вам будут отправлены подробные инструкции по подключению мерчант-счета.
Советы для успешного подключения мерчант-счета
Для того чтобы процесс подключения прошел максимально гладко и быстро, следует учесть несколько важных моментов:
- Наличие действующего корпоративного счета обязательно.
- Сайт компании должен содержать разделы с условиями покупки и возврата товаров (Terms & Conditions, Refund Policy).
- Проверьте, чтобы все документы были актуальными, по требованию переведены в Jur-Perevod.ru/notarialnoe-zaverenie-perevoda и заверены нотариально.
- Обратите внимание на сроки открытия счета — они обычно составляют от 1 до 2 недель.
Важно помнить, что для успешного открутия компании специалистами GSL.org/ru/offshore/offshore-zones/middle-east/uae в ОАЭ и получения мерчант-счета, вам необходимо предоставить всю необходимую документацию и соблюдать все требования местных властей. Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только подключить мерчант-счет, но и наладить успешную работу вашего бизнеса в ОАЭ.
Открытие мерчант-счета в ОАЭ может быть важным шагом для вашего бизнеса, обеспечивающим международные платежи и расширение возможностей для клиентов по всему миру. Правильный выбор провайдера, сбор всех необходимых документов и соблюдение всех местных регламентов помогут вам успешно пройти все этапы подключения и начать работать на международной арене. Помните, что для этого потребуется некоторое время и внимание к деталям, но результаты могут значительно повлиять на развитие вашего бизнеса.
Преимущества и возможности получения еще одного кредита для развития бизнеса