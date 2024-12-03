Трагедия на Зароновском озере: пенсионер найден мертвым во время рыбалки

Витебская область
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В Витебской области произошел трагический случай: 74-летний житель Витебска умер во время рыбалки на Зароновском озере.

1 декабря супруга мужчины обратилась в милицию, сообщив, что он отправился рыбачить с лодки и не вернулся. На звонки он не отвечал, что вызвало у родственников серьезное беспокойство.

2 декабря поисковые мероприятия были продолжены с использованием квадрокоптера. В результате обследования акватории озера, расположенного на границе Витебского и Шумилинского районов, в зарослях тростника была найдена лодка и тело мужчины.

Точная причина смерти пока не установлена, выяснением обстоятельств занимаются специалисты.

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рыбалка
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