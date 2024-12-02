За выходные в Витебской области выявили десятки нарушителей ПДД и 31 ДТП

В Витебской области за минувшие выходные произошло 31 ДТП с материальным ущербом, из которых 9 зарегистрированы в областном центре.

Сотрудники ГАИ задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 12 человек, управлявших транспортом без водительских прав.

Более 300 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД. Среди них 30 оказались нетрезвыми, а 168 передвигались без световозвращающих элементов.