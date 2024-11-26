Россияне выкупили комплекс Витебского винодельческого завода с дореволюционным зданием

Комплекс зданий Витебского винодельческого завода, который находился в собственности государства с 2017 года, приобрел российский инвестор. Сделка состоялась 25 ноября 2024 года, в ходе аукциона с существенным снижением цены. Объект продан за 462 000 рублей, что составляет около 141 000 долларов США.

Историческое значение объекта

Завод расположен в историческом районе Витебска, недалеко от дома-музея Марка Шагала. Его история началась с 1898 года, когда купцы Лейба Мнухин и Абрам Свердлин построили здесь маслобойню с использованием паровых технологий. В 1910-х годах завод был переоборудован в винодельческое предприятие, а в годы Второй мировой войны продолжал работать, хоть и в ограниченных объемах.

После войны завод расширил производство, став одним из крупнейших производителей вина в регионе. Однако со временем здание утратило исторический вид, претерпев значительные изменения в послевоенные годы.

Причины продажи и детали сделки

Завод обанкротился в 2015 году из-за долгов перед кредиторами на сумму около 25 миллиардов неденоминированных рублей. С 2017 года недвижимость находилась в собственности государства, но не использовалась. За эти годы объект 12 раз выставляли на аукцион, однако покупателей не находилось.

На последнем аукционе стоимость продажи снизилась на 80%. Покупатель получил не только здания общей площадью более 5000 квадратных метров, включая объекты культурного наследия, но и земельный участок площадью почти 2 гектара в центре города.

Планы нового владельца

Инвестор из России намерен восстановить исторический облик комплекса. Как заявляет фонд «Витебскоблимущество», предполагается создать многофункциональное пространство:

На первых этажах зданий разместятся объекты общественного назначения.

Вторые этажи планируют использовать под многоквартирное жилье.

Инвестор пока не раскрывает полные детали проекта, так как они требуют согласования и разработки документации.

Значение проекта для города

Реставрация комплекса Витебского винодельческого завода может оживить исторический центр города, привлечь туристов и инвесторов. Учитывая уникальность дореволюционной архитектуры и историческое значение объекта, восстановление его облика может стать важным шагом в сохранении культурного наследия Витебска.