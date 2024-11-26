На озере Городно утонул пенсионер во время рыбалки

В Россонском районе 25 ноября произошла трагедия на озере Городно — утонул пенсионер, отправившийся на рыбалку.

По информации МЧС, около 21:36 родственники сообщили спасателям о пропаже мужчины, который уехал на рыбалку утром около 9:00. Последний раз он выходил на связь в 12:30, после чего его телефон оказался вне зоны доступа.

Во время обследования берега спасатели обнаружили на воде лодку марки «Барк» с мотором, находившуюся в пяти метрах от берега. Рядом с ней был найден утонувший рыбак. На мужчине не было спасательного жилета.

Обстоятельства трагедии выясняются.