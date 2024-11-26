Двухсотлетний монастырь в Дубровно выставлен на аукцион за 371 000 рублей

Витебская область
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На аукцион выставлено двухсотлетнее здание монастыря бернардинцев в Дубровно, построенное в 1809 году на средства Франтишека Ксаверия Любомирского. После подавления антироссийского восстания 1830–1831 годов монастырь был ликвидирован властями Российской империи.

Сооружение представляет собой двухэтажное каменное здание с перпендикулярными объемами, покрытое двускатной крышей. Торцы крыши украшены треугольными фронтонами с круглыми окнами. Внутренняя планировка галерейно-коридорная, в узловых точках расположены витые лестницы. Фасады декорированы тонкими пилястрами, карнизами и поясками. В архитектуре заметны элементы барокко. Общая площадь строения составляет 456,6 кв. м.

Объект, признанный памятником архитектуры XIX века, включен в список историко-культурных ценностей. Поэтому покупатель будет обязан подписать охранное соглашение.

Победитель торгов также получит право аренды земельного участка площадью 0,2726 га сроком на 50 лет.

Начальная стоимость лота составляет 371 000 рублей. Торги пройдут 2 декабря на электронной платформе Белорусской универсальной товарной биржи. Продавцом выступает сектор культуры Дубровенского райисполкома.

Фото: planetabelarus.by

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