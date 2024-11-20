Kрупный наркокурьер, арендовавший квартиру в Витебске, задержан в Гомельской области

Витебская область
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Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельской области совместно с коллегами из Витебска задержали 42-летнего жителя Минска.

Установлено, что мужчина занимался оптовой доставкой наркотиков для интернет-магазина. Он арендовал квартиру в Витебске, где занимался фасовкой запрещенных веществ, а затем раскладывал их по тайникам в областном центре. Курьер успел проработать на наркомаркет около двух недель.

В ходе обысков у подозреваемого, в съемной квартире и тайниках было обнаружено и изъято более 800 граммов особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью их сбыта. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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