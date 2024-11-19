В Оршанском районе пожар унес жизни трех человек: погибли супруги-пенсионеры и их сын

Вечером 17 ноября в деревне Пашино (Оршанский район) произошел трагический пожар, в котором погибли пожилая супружеская пара и их сын.

Возгорание вспыхнуло в деревянном одноэтажном доме на улице Песчаной около 21:20. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым пламенем, огонь охватил кровлю.

В доме проживали 76-летний мужчина и его 75-летняя жена. В тот день их навестил 52-летний сын, владелец дома, который жил в Орше.

Первым спасатели обнаружили тело сына на полу веранды. Позже в одной из комнат были найдены тела пожилой супружеской пары.

Огонь уничтожил кровлю, повредил потолок и имущество, а также закоптил стены. Причины пожара и гибели людей выясняются, сообщили в пресс-службе МЧС.