В Витебске на пешеходном переходе сбили женщину: она госпитализирована

Вечером 17 ноября в Витебске произошел наезд на пешехода, в результате которого пострадала женщина.

Согласно предварительным данным Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля «Renault» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила улицу Карла Маркса по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №48.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.

По данному ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.