Трагедия в Лиозненском районе: в ДТП с МАЗом погибли три человека

Витебская область
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18 ноября в Лиозненском районе произошла смертельная авария: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «МАЗ».

Как сообщила Госавтоинспекция, около 17:30 на автодороге Р-109 «Лиозно-Ореховск» 43-летний водитель автомобиля «Renault» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с самосвалом.

В результате ДТП водитель «Renault» и два его пассажира — мужчина и женщина — погибли на месте. Еще одна пассажирка легкового автомобиля была доставлена в больницу. Личности погибших пока не установлены.

Водитель и пассажир грузовика «МАЗ» в аварии не пострадали.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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