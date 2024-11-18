Белорусский тренер Алексей Бага покинул саратовский «Сокол»

Во время международной паузы у некоторых команда появилась возможность сделать перезагрузку, и именно такое решение было принято в футбольном клубе «Сокол», выступающим в ФНЛ. Саратовский коллектив решил завершить сотрудничество с белорусским специалистом Алексеем Багой, который вскоре может вернуться на родину. Однако сам Бага признался, что будет следить за событиями российского футбола. Прогнозы на Кубок России по футболу и матчи РПЛ всегда доступны на портале ODDS.

Алексей Бага – 43-летний белорусский специалист, который известен по работе в «БАТЭ», «Жальгирисе», «Актобе», солигорском «Шахтере» и «Сумгаите». В декабре 2023 года Бага возглавил саратовский «Сокол», выступающий во втором по значимости дивизионе российского футбола.

Под руководством Алексея Анатольевича «Сокол» в самой концовке прошедшего сезона смог сохранить прописку в ФНЛ, но старт новой кампании выдался сложным. На данный момент саратовский коллектив располагается в зоне вылета, и решать турнирные задачи команда будет под руководством нового тренера. Накануне руководство «Сокола» официально объявило о расставании с белорусским тренером, который теперь находится в статусе свободного агента.

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