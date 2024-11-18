Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение в матче КХЛ

Спорт
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Поклонники хоккея из Беларуси с нетерпением ждут матчей минского «Динамо», но в поединке очередного тура КХЛ против «Куньлуня» «Зубрам» не удалось порадовать своих фанатов. Минчанам осталось провести одну встречу перед возвращением на родной стадион, где предстоят матчи против московского «Динамо», «Автомобилиста» и «Трактора». Приезд топовых российских коллектив в Минск будут подробно освещать бк конторы с бонусами, в которых существует возможность бесплатно сделать собственное пари на понравившееся событие.

После очень «веселого» матча против «Витязя», где «Динамо Минск» одержало победу со счетом 6:4, предстоял еще один выездной поединок в подмосковье, на этот раз против «Куньлуня». По всей видимости, подопечные Дмитрия Квартального оставили на льду все силы в предыдущей встрече, и на еще один подвиг их попросту не хватило.

Несмотря на все игровые проблемы оппонента, «Динамо Минск» не смогло ни разу поразить ворота соперника. А вот представителю Китая удалось забросить три шайбы за авторством Кэмпбелла, Юрчо и Граовака. Как итог – разгромное поражение «Зубров» со счетом 0:3, которым в последнем матче выездной серии предстоит встреча с «Авангардом» в Омске 19 ноября.

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