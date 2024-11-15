Житель Чашникского района убил щенка

В Чашникском районе возбуждено уголовное дело после того, как 62-летний мужчина убил своего щенка. Инцидент произошел утром 23 октября, когда мужчина, разозлившись на пса за то, что тот стащил кусок мяса со стола, расправился с животным во дворе.

Местные дети, гулявшие неподалеку, стали свидетелями трагедии, и один из прохожих, заметив их растерянность, сообщил в полицию. Экспертиза показала, что смерть щенка наступила от остановки сердца из-за асфиксии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 339-1 УК РФ за жестокое обращение с животными.