Пожар на заводе в Витебске: 50 сотрудников эвакуировались

12 ноября на заводе торгового оборудования, расположенном в Витебской свободной экономической зоне на улице Петруся Бровки, произошел пожар. Сообщение о задымлении в производственном корпусе поступило спасателям в 10:32.

Прибыв на место, пожарные расчеты обнаружили возгорание в вентиляционной системе сварочного участка предприятия ООО «ФоЭрЭм Системс». На момент начала инцидента в цехе находились 50 сотрудников, которые успели покинуть здание до прибытия спасателей.

По данным пресс-службы МЧС, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время ведется проверка и выяснение причин возгорания.