В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП в Докшицком районе

В Минздраве Беларуси сообщили о состоянии пострадавших в серьезной аварии, произошедшей недалеко от агрогородка Замосточье в Докшицком районе Витебской области. В результате ДТП пострадали пять человек, при этом 14-летний ребенок скончался до прибытия врачей.

Пострадавших осмотрели специалисты Витебской областной клинической больницы и Витебской городской больницы скорой помощи. Всех пациентов госпитализировали: двое детей были отправлены в областной детский центр, остальные трое — в областную больницу.

У всех пациентов диагностированы множественные травмы. Врачи борются за их жизнь и здоровье.

Трагедия произошла сегодня ночью на 18-м километре трассы Н2306 Новка — Замосточье. 30-летний водитель автомобиля ВАЗ потерял управление, вылетел с дороги, автомобиль на скорости упал в мелиоративный канал и затем перевернулся. В результате аварии 14-летний подросток, находившийся на переднем пассажирском сидении, погиб. Водитель и четверо пассажиров, возрастом 13, 15, 16 и 18 лет, с различными травмами были доставлены в медучреждения.

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