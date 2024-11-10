Смертельное ДТП в Витебске: такси насмерть сбило пенсионерку на пешеходном переходе

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Трагедия произошла вечером на улице Терешковой у дома №18 в Витебске.

Водитель Volkswagen Polo, мужчина 1984 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе сбил женщину, переходившую дорогу. Предварительно установлено, что она шла на красный свет.

Смертельное ДТП в Витебске: такси насмерть сбило пенсионерку на пешеходном переходе

Удар оказался смертельным. Женщина 1954 года рождения погибла на месте от тяжелых травм.

На месте происшествия сейчас идет проверка, выясняются все детали случившегося, но для одной семьи это уже не имеет значения – их близкий человек погиб на дороге, не успев дойти до своей цели.

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Витебск дтп
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