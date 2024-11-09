На Витебщине жуткая авария — погиб ребенок, пять человек в больнице

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Сегодня после полуночи 30-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по автодороге Н2306 Новка — Замосточье на 18-м км, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части, съехала в мелиоративный канал и перевернулась, сообщает МВД.

На Витебщине жуткая авария — погиб ребенок, пять человек в больнице

На переднем пассажирском сиденье находился 14-летний подросток, который погиб в результате аварии. Водитель и четверо пассажиров в возрасте 13, 15, 16 и 18 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра и оказания первичной помощи всех пострадавших госпитализировали: двоих детей направили в Витебский областной детский центр, а троих подростков — в Витебскую областную больницу. У всех пострадавших диагностированы множественные травмы, и им оказывается необходимая помощь в полном объеме, уточнили в Минздраве.

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