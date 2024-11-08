База отдыха на берегу озера Ордышево выставлена на аукцион: начальная цена — 81 500 долларов

Витебская область
Автор Опубликовано

На аукцион выставлен комплекс недвижимости базы отдыха «Бодрость», расположенной на живописном берегу озера Ордышево, всего в 35 километрах от Витебска. Ранее объект принадлежал предприятию «Оршаводоканал» и находится вблизи деревни Софиевка Сенненского района, на расстоянии 2,5 километра. Расстояние от гостевых домов до озера составляет всего 20 метров.

Комплекс включает следующие строения:

  • одноэтажный деревянный спальный корпус №1 площадью 110,3 кв. м, построенный в 1995 году;
  • одноэтажный корпус из дерева и кирпича с мансардой площадью 189,5 кв. м, построенный в том же 1995 году;
  • два кирпичных гаража;
  • административно-хозяйственное здание площадью 99,9 кв. м, постройки 1997 года;
  • деревянная сауна с мансардой площадью 106,1 кв. м, построенная в 1995 году;
  • туалет;
  • генераторная установка;
  • артезианская скважина;
  • системы водоснабжения, канализации и электроснабжения;
  • различное оборудование и другое имущество.

Победитель аукциона также получит в аренду два земельных участка общей площадью 0,574 гектара.

База «Бодрость» способна принимать до 12 гостей одновременно и предлагала такие развлечения, как рыбалка, катание на лодках и катамаранах, а также купание. Озеро Ордышево, с зеркальной площадью около 0,6 кв. км и глубиной до 2,4 метра, изобилует рыбой, включая леща, щуку, плотву, окуня, карася и линя. Также здесь проводятся промысловый лов и платное любительское рыболовство. Рядом находится охотничья база.

Аукцион пройдет 12 ноября на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Начальная цена лота составляет 266 632 белорусских рубля и 54 копейки, что примерно эквивалентно 81 500 долларам США. Продавцом выступает Витебское областное коммунальное предприятие «Витебскоблводоканал».

Какой проданный на аукционе объект в Витебске стал самым дорогим в этом году?

Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.