В Витебске временно прекращают движение автобусы №106 и №106А

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С 11 ноября в Витебске временно прекратят движение автобусы маршрутов №106 и №106А. Эти маршруты соединяли поселок Сокольники на юго-западе города со Смоленским рынком, а в летний период — с Улановичами. Автобусный маршрут №106а был запущен 12 лет назад.

Взамен «Витебскоблавтотранс» планирует организовать ежедневное движение по маршруту №32, который будет следовать через поселок Сокольники, проспект Московский, улицу Смоленскую, проспект Людникова и до Смоленского рынка.

Обновленное расписание появится на остановках в ближайшее время. Пассажиров предупреждают о необходимости учитывать эти изменения при планировании поездок.

Новый маршрут из Витебска в Смоленск с пересадкой в Заольше

Витебск транспорт
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