Баскетболисты Витебска одержали четвертую победу в чемпионате страны

Вчера в Могилеве местный «Борисфен» принимал «Рубон» в очередном поединке чемпионата страны по баскетболу. Команда нашего города выиграла со счетом 95:83.

Фундамент победы баскетболисты Витебска заложили в стартовой половине игры, победив в ней с разницей в 12 очков. Третью четверть игры «Борисфен» выиграл, но заключительный игровой отрезок остался за гостями, которые увеличили свое преимущество в счете. Самым результативным в составе «Рубона» стал Константин Сацук (22 очка).

Это четвертый выигрыш баскетболистов нашего города в первенстве. Примечательно, что «Рубон» одержал по две победы над «Борисфеном» и минским «Импульсом»-БГУИР, а вот «Гродно-93» и «Минск» наши земляки еще не побеждали. В турнирной таблице команда Витебска занимает четвертое место (из пяти команд).

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