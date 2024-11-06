Трагедия на зерносушильном комплексе в Городокском районе: погиб работник предприятия

Происшествия
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На зерносушильном комплексе в Городокском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб мужчина.

Днем 4 ноября сотрудники предприятия занимались очисткой шахты зерносушильного комплекса. В ходе работ они услышали резкий звук удара и сразу обесточили оборудование. При осмотре в вентиляционном желобе было обнаружено тело их 57-летнего коллеги.

Как выяснилось, погибший работал на предприятии электрогазосварщиком. В обеденное время он приехал к коллегам, так как его рабочее место находилось в другом конце агрогородка.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка Городокским районным отделом Следственного комитета. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые могли способствовать этой трагедии.

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