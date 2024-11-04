Без отопления остались жители нескольких улиц в Витебске из-за аварии на теплотрассе

Вечером 2 ноября в Витебске произошла авария на тепломагистрали, из-за которой жители нескольких улиц остались без отопления и горячей воды до утра 3 ноября.

«Для устранения дефекта трубопровода будет отключен участок теплотрассы в районе Пролетарской площади», — сообщили в «Витебскэнерго».

В период проведения ремонтных работ горячее водоснабжение и отопление могут быть недоступны у ряда потребителей следующих домов:

жилые дома по улице Горького, 57; 57б; 59б; 59а; 61; 63; 65; 67-1;

общежитие по улице Горького, 86а;

общежитие по улице Горького, 57а;

жилые дома по улице 1-я Пролетарская, 3; 5; 7; 13; 15; 17; 22; 20; 12;

жилые дома по улице Вострецова, 1; 3; 3-1; 5; 5-1; 7-1; 7-2; 9-1; 9-2; 11; 13;

жилые дома по улице Ямская, 10-1; 10;

жилые дома по улице 4-я Прядильная 1; 3/30; 5; 4; 6/32;

жилой дом по улице 2-я Пролетарская, 34;

частный жилой дом по улице 4-я Пролетарская, 14;

частный жилой дом по улице Ямская, 7а.

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