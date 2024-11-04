Пенсионерка чуть не лишилась квартиры, попавшись на уловки биржевых мошенников

Криминал
Автор Опубликовано
В Витебске 63-летняя жительница стала жертвой интернет-мошенников, поверив обещаниям легкого заработка на бирже. Женщина обратилась в Октябрьский РОВД после того, как осознала, что её обманули.

Все началось с рекламы в социальной сети, которая предлагала инвестиционные возможности. Заинтересовавшись, пенсионерка перешла по ссылке в мессенджере Viber, где ей предложили установить приложение для торговли на бирже. Следуя инструкциям мошенников, женщина начала вкладывать свои сбережения в «инвестиционный проект».

Со временем, когда собственные средства закончились, она оформила несколько кредитов, один из которых – под залог квартиры. В результате пенсионерка перевела мошенникам около 56 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Житель Витебска осужден за мошенничество в особо крупном размере

криминал
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.