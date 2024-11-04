Сильный ветер повредил электросети в Полоцком районе

Происшествия
Автор Опубликовано
1 и 2 ноября в Беларуси наблюдались порывы ветра, превышающие 20 м/с, что привело к серьезным нарушениям электроснабжения. Наибольшее воздействие элементов ощутили жители Поставского, Миорского, Полоцкого, Верхнедвинского, Докшицкого и Бешенковичского районов.

Причиной отключения стало падение деревьев и веток на линии электропередачи, что повлекло за собой повреждение проводов и опор. Энергетики работали в усиленном режиме, направляя дополнительные бригады из филиалов Витебска.

По состоянию на 12:00 2 ноября аварийно-восстановительные работы проводились в 64 населенных пунктах, задействовав 98 бригад, 353 человека и 109 единиц техники. Все силы были направлены на скорейшее восстановление.

Лепель засыпало градом

стихия ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by