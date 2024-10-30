Молодой человек получил серьезные ожоги, спасая автомобиль из горящего гаража в Ушачах

Происшествия
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29 октября в Ушачах произошел пожар, охвативший жилой дом и автомобиль, в результате которого сильные ожоги получил 22-летний сын владельца дома, пытаясь спасти машину.

Возгорание произошло на улице Дубровского около семи часов вечера. Когда на место прибыли пожарные, огонь уже полностью охватил частный дом и находившийся в пристроенном гараже автомобиль Volkswagen Passat B5, принадлежащий 49-летнему хозяину.

Молодой человек пытался вывести автомобиль из гаража, но получил ожоги на 30% поверхности тела и был экстренно госпитализирован. Домовладелец не пострадал, однако огонь нанес значительный ущерб автомобилю, стенам, кровле гаража и жилого дома.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

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