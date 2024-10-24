В Ивацевичском районе произошло ЧП с бензопилой

В милицию обратилась 60-летняя женщина из Ивацевичского района, сообщив о том, что её сестру избивает сын. На место происшествия незамедлительно выехал наряд правоохранителей.

По прибытии полицейских 31-летний дебошир с явными признаками алкогольного опьянения завёл бензопилу и направился в их сторону. Несмотря на неоднократные требования остановиться, он не отреагировал. Один из сотрудников произвёл несколько предупредительных выстрелов, а затем прицельно выстрелил в ногу нападавшего.

Пострадавший был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.