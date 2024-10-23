Пешеходный мост у вокзала в Витебске ожидает ремонт

Крыша пешеходного моста, расположенного над железнодорожными путями и построенная в ходе реконструкции в 2009-2011 годах, пришла в плохое состояние. Поликарбонатное покрытие значительно износилось: появились трещины, изломы и даже сквозные отверстия, что позволяет осадкам проникать внутрь.

В рамках предстоящего ремонта планируется заменить крышу, обновить водосточную систему и установить новые желоба. Завершить работы планируется с 15 ноября по 15 декабря.