Пешеходный мост у вокзала в Витебске ожидает ремонт

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Крыша пешеходного моста, расположенного над железнодорожными путями и построенная в ходе реконструкции в 2009-2011 годах, пришла в плохое состояние. Поликарбонатное покрытие значительно износилось: появились трещины, изломы и даже сквозные отверстия, что позволяет осадкам проникать внутрь.

В рамках предстоящего ремонта планируется заменить крышу, обновить водосточную систему и установить новые желоба. Завершить работы планируется с 15 ноября по 15 декабря.

Себестоимость производимой продукции в Витебской области увеличилась, сопровождаясь снижением рентабельности

Витебск инфраструктура
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