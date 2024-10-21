Работников почты наказали за задержку алиментов матерям

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В Витебской области произошла задержка выплат алиментов за июль, которые были удержаны из зарплат работников ряда предприятий. Деньги поступили получателям лишь в начале сентября, хотя были зачислены на счет РУП «Белпочта» с 20 по 26 августа. Алименты, общей суммой более 3000 рублей, касались сотрудников предприятий «Комбинат ЖБИК», «Завод Легмаш» и КУПП «Боровка».

Из-за этой задержки образовалась просроченная задолженность по выплате зарплат, что подтверждается данными главного статистического управления Витебской области на 1 сентября.

По результатам служебного расследования, проведенного прокуратурой Витебской области, пять сотрудников Витебского филиала РУП «Белпочта» были привлечены к дисциплинарной ответственности за несвоевременные действия. Прокуратура также потребовала от руководителей организаций более строгого соблюдения законодательства о почтовых переводах, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

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