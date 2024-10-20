Выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз проходят сегодня в Молдове

В Молдове началось голосование на выборах президента одновременно с референдумом о вступлении в Европейский Союз.

Открылись более 2,2 тыс. избирательных участков на территории страны, еще 234 работают за рубежом. Центральная избирательная комиссия аккредитовала 784 международных и 1277 национальных наблюдателей.

По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не сможет заручиться поддержкой более половины избирателей, то через две недели должен состояться второй тур между двумя претендентами, получившими наибольшее количество голосов.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

На референдуме жителям республики нужно будет ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдовы в Европейский союз?».