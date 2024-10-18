4 октября депутаты Витебского областного совета вновь внесли изменения в бюджет области. В соответствии с этими поправками, бюджет Витебской области на 2024 год теперь утвержден с расходами в размере 2 890 857 052 рубля 17 копеек, а ожидаемые доходы составляют 2 823 839 826 рублей 88 копеек.

Таким образом, дефицит бюджета увеличился до 67 017 225 рублей 29 копеек. Напомним, что изначально бюджет области планировался с профицитом в 30 791 220 рублей. Однако в июне депутаты пересмотрели его, утвердив дефицит в размере 32 439 986 рублей 29 копеек. К осени этот показатель более чем удвоился.

За девять месяцев расходная часть бюджета увеличилась на 302 759 231 рубль 17 копеек, что составляет 11,7% по сравнению с первоначальными расчетами. В то же время прогнозируемые доходы выросли лишь на 204 950 785 рублей 88 копеек, что эквивалентно 7,8%.