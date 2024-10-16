В Витебске поймали сбежавшую из зоопарка волчицу спустя четыре дня

В пятницу из Витебского зоопарка сбежали два молодых канадских волка. Молодую самку удалось поймать только спустя четыре дня. Операцию по отлову решили провести тайно, не сообщая об этом жителям города.

Сразу после побега к поимке животных привлекли специалистов спецавтобазы. Волчонка удалось обезвредить с помощью двух усыпляющих выстрелов, но самка оказалась более осторожной и избегала стрелков. За ней был установлен круглосуточный контроль.

Власти города предпочли не распространяться о том, что в центре свободно разгуливает дикий хищник, несмотря на то что в субботу на субботник вышли 46 тысяч человек.

Хищницу поймали ночью, когда она попала в одну из трех ловушек, установленных на берегу Двины. Теперь она вернулась в зоопарк к матери и брату.

Стоит напомнить, что весной жители города уже были встревожены черным волком, которого впоследствии застрелили неподалеку от одной из деревень.