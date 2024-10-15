Житель Витебска выставил на продажу редкий «Opel» 1937 года за 10 000 долларов

Житель Витебска выставил на продажу редкий автомобиль «Opel» 1937 года выпуска. Судя по всему, речь идет о модели «Opel Super 6», которая производилась с 1937 по 1938 годы и была представлена в вариантах 4-дверного седана, 2-дверного купе и 2-дверного кабриолета. За два года было выпущено всего 46 453 таких автомобилей.

Интересно, что автомобиль был в эксплуатации в СССР как минимум до 1960-х годов. Об этом свидетельствует номерной знак образца 1959 года с номером «97-97 СМП», который указывает на то, что машина использовалась в Смоленской области РСФСР.

Продавец установил цену в районе 10 000 долларов США, что делает это предложение привлекательным для коллекционеров раритетных авто.