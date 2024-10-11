12 октября в Беларуси возможны перебои в работе банков

Финансы
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Ночью 12 октября в Беларуси могут возникнуть проблемы с работой банковских карт. Как сообщили в ОАО «Банковский процессинговый центр», в это время будут проводиться технические работы на сетевом оборудовании.

С 00:00 до 06:00 возможны различные варианты обслуживания карт, выпущенных банками, которые сотрудничают с этим центром. В этот период не получится воспользоваться картами для оплаты в торговых точках, снять наличные в банкоматах или воспользоваться инфокиоски.

В четырех коммерческих банках сбои: не работают банкоматы и карточки, проблемы с приложениями

банки
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