Автослесарь из Витебска, избитый милиционерами год назад, скончался от инсульта

В марте прошлого года 52-летний автослесарь из Витебска Алексей Томилов попал под массовые задержания. Поводом для задержания стали подписки на негосударственные медиаресурсы.

Во время ареста его жестоко избили милиционеры, в результате чего Томилов оказался в реанимации с тяжелыми травмами — пневмотораксом, переломами ребер и колена. Об этом сообщили витебские правозащитники, а также подтвердил близкий к погибшему человек.

После нападения на него силовики угрожали Алексею возбуждением уголовного дела в случае, если он попытается подать жалобу на избиение. Из-за этого он не стал обращаться за правосудием, так как не верил в успех.

Травмы, полученные в результате избиения, оказали серьезное влияние на его здоровье, и Алексей так и не смог восстановиться полностью. Ранее, в 2020 году, Томилова уже штрафовали за участие в протестном шествии 6 сентября.

7 октября 2024 года Алексей Томилов скончался от инсульта.