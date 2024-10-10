Силовики задержали трёх жителей Глубокого

Репрессии
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В городе Глубокое сотрудники силовых структур задержали как минимум трёх местных жителей. Один из задержанных — Виталий Жило. Видео с участием задержанных было опубликовано в телеграм-канале, который поддерживает силовиков.

На записи один из задержанных признался, что участвовал в протестах в августе вместе со своей матерью. Другой задержанный сообщил, что перекрывал дорогу, препятствуя движению транспорта.

Пока нет информации о статье, по которой задержали жителей, а также о том, где они сейчас находятся.

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Глубокое репрессии
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