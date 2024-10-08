Руководителя учреждения культуры в Новополоцке будут судить за многолетнее получение взяток и хищение средств

Главное
Автор Опубликовано
В Новополоцке передано в суд уголовное дело в отношении руководителя одного из местных учреждений культуры, обвиняемого в коррупции. По данным следствия, женщина с февраля 2014 года по февраль 2024 года, злоупотребляя своим служебным положением, систематически получала взятки от представителей коммерческих организаций. Сумма взяток составила более 7500 рублей, за что она помогала организовывать концерты, спектакли и другие мероприятия на базе учреждения, а также содействовала в оплате этих услуг.

Кроме того, с октября 2022 по февраль 2023 года руководитель дважды присвоила деньги учреждения и профсоюзной организации на сумму 1700 рублей. Она заключила договоры с индивидуальным предпринимателем на проведение мероприятий, заведомо зная, что услуги не будут оказаны, и часть средств присвоила себе.

Расследование проводилось отделом по расследованию преступлений в сфере коррупции и организованной преступности Следственного комитета Витебской области. Прокуратура, изучив материалы дела, признала обвинение обоснованным и согласилась с квалификацией преступлений по статьям 210 и 430 Уголовного кодекса, касающимся хищения и получения взяток.

Мера пресечения для обвиняемой — заключение под стражу — оставлена без изменений.

Должностные лица сразу трех крупных предприятий Могилевской области обвиняют во взятках

взятка Витебская область криминал
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.