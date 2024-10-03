В Витебской области за 9 месяцев 2024 года значительно выросло число детской смертности и уровень безопасности

С начала 2024 года в Витебской области зарегистрировано 13 смертей среди детей, что на 62,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно тревожен рост случаев детских самоубийств — в пять раз больше по сравнению с 2023 годом. За первые девять месяцев 2024 года суицид совершили пятеро несовершеннолетних, тогда как в прошлом году этот показатель составил одного человека. Также в регионе были убиты четверо детей, в то время как за аналогичный период 2023 года подобных случаев не зафиксировано.

Кроме того, в 2024 году от отравления погибли два ребенка, от аспирации — один, а также еще один ребенок стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, аналогично 2023 году.

Отдельного внимания заслуживает случай в Витебске, где 8-летний мальчик получил тяжелую травму из-за падения незакрепленных футбольных ворот в надувном манеже. Прокуратура установила, что сотрудники спортивного лагеря не обеспечили должные меры безопасности, а высокая нагрузка на тренера не позволила качественно контролировать детей.

Также прокуратура выявила многочисленные нарушения на детских площадках области, включая повреждения игрового оборудования, отсутствие его элементов, замусоренность и нескошенную траву.