Новый генсек НАТО призвал наносить удары в глубь России и подчеркнул, что альянс не видит угрозы применения РФ ядерного оружия

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не видит угрозы в изменениях российской ядерной доктрины. Он обвинил Москву в «безответственной ядерной риторике». Схожее мнение недавно высказывал бывший генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы слышали угрозы из Кремля. Но в то же время мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия»,— сказал господин Рютте на своей первой пресс-конференции в должности генерального секретаря. Он вступил в должность сегодня, сменив на этом посту Столтенберга.

Йенс Столтенберг накануне, 30 сентября, заявил, что изменения российской ядерной доктрины — попытка помешать западной помощи Украине. Он добавил, что необходимости каких-либо ответных действий со стороны альянса пока нет.

Новый глава НАТО Марк Рютте заявил во вторник, вступив в должность, что Владимир Путин должен сознавать, что Североатлантический альянс будет и далее поддерживать Украину.

«Чем больше мы будем помогать Украине в данный момент, тем быстрее это закончится, – сказал генеральный секретарь НАТО, выступая на пресс-конференции. – Путин должен сознавать, что мы не сдадимся, что мы хотим, чтобы Украина победила».

Официальные лица и дипломаты НАТО ожидают, что Рютте сохранит приоритеты, характеризовавшие деятельность его предшественника Йенса Столтенберга: это поддержка Украины, стремление к увеличению расходов на оборону и участие США в обеспечении европейской безопасности.

По словам дипломатов и аналитиков, одной из ключевых задач Рютте будет убедить членов НАТО выделить дополнительные войска, вооружения и расходы для полномасштабной реализации новых оборонных планов.

«Нам необходимо сделать больше в плане коллективной обороны и сдерживания. Мы должны вкладывать больше средств, ликвидировать пробелы в потенциале и попытаться достичь всех целей, которые поставлены НАТО», – сказал новый глава Североатлантического альянса.