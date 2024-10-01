На улице Воинов-Интернационалистов построят новый торговый центр

Инфраструктура
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На улице Воинов-Интернационалистов появится новый торговый центр. Комиссия Витебского горисполкома дала положительное заключение на его строительство. В рамках проекта также предусмотрено масштабное благоустройство прилегающей территории: будут проведены работы по озеленению, обустроены пешеходные дорожки, создано парковочное пространство для автомобилей и удобные подъездные пути.

Согласно плану, строительство займёт около двух лет — 20,5 месяцев. Новый торговый центр будет одноэтажным.

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инфраструктура
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