На улице Воинов-Интернационалистов построят новый торговый центр

На улице Воинов-Интернационалистов появится новый торговый центр. Комиссия Витебского горисполкома дала положительное заключение на его строительство. В рамках проекта также предусмотрено масштабное благоустройство прилегающей территории: будут проведены работы по озеленению, обустроены пешеходные дорожки, создано парковочное пространство для автомобилей и удобные подъездные пути.