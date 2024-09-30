Пожилого священника уже одиннадцать месяцев держат в СИЗО КГБ за «госизмену»

Настоятель костела Святого Иосифа в Воложине Генрих Околотович находится за решеткой уже одиннадцать месяцев. 64-летнего священника держат в СИЗО КГБ и продолжают фабриковать дело о госизмене. Ему вменяют нанесение огромного ущерба в 1 миллион евро, сообщает Katolik.life.



Священнослужителя задержали в ноябре 2023 года. Издание отмечает, что никаких официальных данных по делу до сих пор нет, обвинение скрывается от общества. Тем временем «расследование» близится к завершению, скоро может состояться суд. Процесс будет закрытым, ни родственники, ни прихожане не смогут попасть туда, и, скорее всего, даже после приговора детали дела останутся в тайне.

Тем не менее изданию удалось узнать, что священника обвиняют в государственной измене из-за того, что он якобы передал кому-то некую секретную информацию и тем самым нанес ущерб на очень крупную сумму, которую от него требуют возместить.

Среди прихожан называют цифру около 1 млн евро — то есть более 3 млн рублей в эквиваленте. В приходе обсуждают, что в счет возмещения ущерба намерены забрать все деньги, изъятые при аресте ксендза, — его личные сбережения и даже пожертвования прихожан, являющиеся собственностью парафии.

В ноябре 2023 года вместе с Околотовичем задержали двух местных жителей — женщину, которая готовила для него еду, и бывшего командира воинской части, находящейся рядом с костелом. Мужчина, теперь уже пенсионер, в последние годы работал на сельхозпредприятии, был депутатом, помогал приходу. Как пишет Katolik.life, обоих уже освободили из-под стражи, но они ничего не рассказывают о сути уголовного дела. Местные жители полагали, что на задержанных могли давить для дачи показаний против священника.

Насколько известно, Генрих Околотович отказывается признать себя виновным.

«Какая измена, если он любит родину больше, чем те, кто его обвиняет», — говорят его знакомые.

От святого отца уже давно не было писем из-за: государственная цензура не пропускает письма к близким. Тем не менее, по имеющейся информации, священник «держится, не падает духом». Однако переносить заключение мужчине нелегко: кроме пожилого возраста, у него серьезные проблемы со здоровьем, почти вырезан желудок после нескольких операций.

Информация об уголовном преследовании ксендза была доведена до Ватикана, но пока что это не дало никакого эффекта, хотя священник надеялся на заступничество папы римского. Прихожане надеются, что после приговора настоятеля костела выпустят из тюрьмы.

Генрих Околотович — известный и уважаемый в Беларуси священник, который еще в советские времена помогал возрождать костел в регионах. Не раз становился героем публикаций и сюжетов государственной прессы, в одном из материалов подчеркивалось, что ксендз разговаривает по-беларуски не только в приходе, но и дома, любит людей и Беларусь.



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